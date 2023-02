Moda: estas são as cores que vão ser tendência em 2023 e que você não deve perder

Falar agora sobre a temporalidade das cores é diferente, há muito tempo elas eram classificadas para serem usadas apenas em estações específicas: as vibrantes para a primavera e as terrosas para o outono e, embora de alguma forma continuem a predominar dessa forma, a verdade é que isso não é mais uma regra a ser seguida.

Todas as cores são válidas em qualquer estação, mas se você quer estar na moda, opte pela paleta de cores para 2023, que celebra a liberdade e a emoção de experimentar algo novo com uma abordagem ousada.

As cores que serão tendência em 2023

Viva magenta

No final de 2022 a Pantone anunciou sua nova cor do ano, um tom híbrido entre vermelho e roxo chamado Viva Magenta, esse tom é inspirado na natureza, vibrante e inusitado para um ano cheio de mudanças.

A alegria e o otimismo dessa cor são feitos para quem tem personalidade ousada, busca realçar seu brilho e está pronta para quebrar barreiras. Essa cor que até agora era vista como uma cor de inverno vem com tudo para criar looks únicos neste ano.

Vermelho

O vermelho está sempre presente em tudo: em vestidos extra glam para os red carpets e em peças como blusas para deixar qualquer look ainda mais elegante. Este ano é a cor certa para usar durante todas as estações.

Você pode usá-lo em calças de alfaiataria (que também será tendência), vestidos e blusas.

Laranja

Este será o tom perfeito para a estação quente do ano. É uma das cores mais combináveis, aposte em usá-la com tons super marcantes como rosa, vermelho ou com peças bem mais neutras: como preto, branco e cáqui.

Cabe a você decidir o quão casual ou elegante você quer torná-lo.

Cor de rosa

Essa cor foi protagonista no ano passado e muitos se recusam a deixá-la ir, então não deve ser surpresa para você continuar vendo. Será ideal usá-la em blusas e vestidos durante a primavera. Não se limite! Aposte em diferentes texturas: de vestidos camisa a blusas oversized.

Metálico

As cores metálicas também devem ser considerados entre as suas apostas para 2023. Desta vez, é preciso ir muito além de sandálias e bijuterias. Agora é a hora de mostrar o quanto você é fã deles. Jaquetas, botas, botins, calças e até conjuntos são algumas das peças com as quais consegue roubar todos os olhares.