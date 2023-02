Quem ama maquiagem, faz questão de utilizá-la em qualquer idade. E, sabemos que depois de atingir a idade de 50 anos, seus cuidados com a pele precisam mudar. A pele acaba ficando mais sensível e linhas finas podem dificultar a aplicação de uma maquiagem impecável, especialmente ao redor dos olhos.

Porém, com as técnicas certas, a maquiagem pode ser uma fiel companheira para te deixar ainda mais linda. Abaixo, encontre algumas dicas sobre técnicas e aplicações de maquiagem.

7 dicas de maquiagem para mulheres com 50 anos ou mais

Invista em sua rotina de cuidados com a pele

Sua maquiagem é tão forte quanto sua pele. Invista algum tempo para encontrar e realizar uma rotina de cuidados com a pele simples e hidratante para uma pele suave e hidratada. Limpe a pele ao menos 3 vezes no dia, invista em água micelar, hidratante e, claro, não esqueça o protetor solar.

Experimente o óleo facial para obter um brilho intenso

Especialistas dizem que a maneira mais fácil de obter aquela aparência jovem e orvalhada é com um pouco de óleo. Pressione o óleo nas maçãs do rosto para ajudar a hidratar. A hidratação volumizadora do óleo permitirá que a luz reflita em sua pele, criando um brilho fresco e a flexibilidade que você procura. Você notará que após aplicar o óleo, a maquiagem terá ainda mais brilho e suavizará a aparência da sua pele quase instantaneamente.

Utilize primer

Usar primer pode ajudar a reduzir alguns dos sinais visíveis de envelhecimento e manter a maquiagem no lugar o dia todo. Utilize primer no rosto e também, na região dos olhos.

Aplique uma camada muito fina de primer para olhos nas pálpebras para uniformizar o tom. Isso resultará em uma aplicação de sombra de olho mais vibrante e de longa duração, se assim o desejar, ou em um olho sem sombra mais brilhante e de aparência mais desperta.

Comece no centro do seu rosto e vá para fora

Comece aplicando uma boa base cremosa no centro do rosto, que geralmente é onde você procura mais cobertura. Esta é a área que tende a ser mais vascularizada e propensa a manchas e vermelhidão - como nariz e bochechas. Espalhe a base em direção às orelhas, linha do cabelo e pescoço com um pincel fofinho e plano para uma aplicação mais uniforme e para polir quaisquer linhas ásperas.

Não esqueça suas sobrancelhas

As sobrancelhas tendem a parar de crescer ao longo dos anos, depois de tanto serem depiladas e pinçadas. Por isso, utilize rímel em gel para as sobrancelhas e escove elas em um movimento para cima e para fora para preencher os pontos sem pelos.

Invista em um spray fixador

Definir sua aparência com o produto certo pode não apenas manter seu rosto o dia todo, mas também mantê-lo com aparência radiante também

Mude sua técnica de delineador

Tente pontilhar um lápis ao longo da linha dos cílios superiores e preenchê-lo perfeitamente com a esponja de esfumar do lápis.