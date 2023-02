Horóscopo mensal: previsões de fevereiro de 2023 para os signos de Gêmeos, Libra e Aquário

O segundo mês do ano chegou e os signos do elemento Ar já podem descobrir o que os aguarda em fevereiro de 2023.

Confira as previsões do horóscopo mensal para os signos de signos de Gêmeos, Libra e Aquário:

Gêmeos

Hora de manter a calma em tudo o que faz e pensar mais do que duas vezes sobre suas ações ou as mudanças que tem em mente.

Você viverá dias se reinventando em tudo o que puder para ser o melhor, lembre-se que tudo ajudará a alcançar os objetivos. Apenas se concentre no que você quer e não fale sobre seus planos com qualquer um; isso atrairá inveja e pode atrapalhar.

Você receberá dinheiro extra. Cuidado com triângulos amorosos e vida de forma mais tranquila nos romances. Um amor do passado, que pode ser do signo de Áries ou Libra vai procurá-lo para um relacionamento mais formal. O perfume pode ajudar a atrair boa sorte.

Libra

Momento de resolver questões jurídicas e no trabalho. O sucesso virá em suas mãos. Cuidado com os problemas de relacionamento que podem causar separações.

Você deixará de ser rancoroso e começará a perdoar para não carregar mais energias negativas. Justiça em qualquer situação ruim. Poder.

Não use seu dinheiro em compras que você não precisa, pague dívidas. Cuida da saúde com mais responsabilidade.

Um amor falará com você sobre um compromisso formal. As energias positivas são atraídas com roupas brancas.

Aquário

Desejos são realizados e limites já não parecem parar você. Hora de ter coragem e deixar os rancores no passado; isso não permite que sua vida flua.

Seu signo é temperamental e precisa cuidar mais daquilo que diz ou reações diante de dificuldades. Cuidado com os amores e pessoas que podem atrapalhar seu relacionamento, principalmente se as acabou de conhecer.

Amor e negócios não combinam, aprenda a encontrar seu parceiro fora do ambiente de trabalho. O dourado ou prateado ajudam a servir de proteção contra a inveja.

