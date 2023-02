Horóscopo mensal: previsões de fevereiro de 2023 para os signos de Câncer, Escorpião e Peixes

O segundo mês do ano chegou e os signos do elemento Ar já podem descobrir o que os aguarda em fevereiro de 2023.

Confira as previsões do horóscopo mensal para os signos de Câncer, Escorpião e Peixes:

Câncer

Será um mês para crescer em todos os negócios e carreira em geral; não pare de estudar, pois isso vai te ajudar no seu futuro.

Durante este mês, você terá crescimento profissional e começará a se desenvolver em todos os sentidos. Novas propostas de trabalho e projetos; apenas tente analisar tudo com cautela.

Lembre-se que é bom ter confiança, mas não exagere. No amor, um passo importante será dado. Cuide dos nervos e das dores no corpo por estresse. Você está em plena fase de renascimento, apenas tente ser mais discreto com seus planos de vida para não atrair inveja.

Escorpião

É hora de amadurecer e aprender a ser prudente para não se meter em encrencas. Um novo curso ou oportunidade importante na profissão desejada.

Você faz uma viagem. Continue cuidado da sua dieta e exercícios. Tenha cautela com o que você fala, mais com seu parceiro porque você pode ferir os sentimentos dele. Tenha cuidado com roubos na rua ou locais públicos.

Fevereiro será repleto de muitas festas e você conhecerá pessoas muito importantes. Sua melhor compatibilidade no amor é com Câncer, Leão ou Peixes.

Peixes

É hora de você amadurecer e se livrar de problemas que não são seus. Você é o signo mais dinâmico e carismático, procure usar essas virtudes a seu favor.

Será a hora de ter mais dinheiro e sorte. A oportunidade de crescer no seu trabalho chegará. A intuição está em alta, mas você também pode absorver as energias ao redor; fique perto do que é positivo.

Os solteiros terão a oportunidade de renascer no amor e pode ser com um signo de Câncer ou Escorpião. Tente economizar para gastar dinheiro com o que vale a pena de verdade ou uma viagem importante. O perfume ajuda a atrair a sorte.

