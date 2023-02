Dua Lipa sabe que os baggy jeans são a melhor combinação para tênis brancos; se inspire

Tem alguma coisa que Dua Lipa não faz bem? A resposta é um definitivo não. A cantora não deixa ninguém parado com suas músicas e não falha em nada quando o assunto é moda. E, falando em moda, as baggy jeans sempre estiveram entre seus looks e, com o passar dos anos, seu estilo só foi melhorando.

Todos os looks que a artista usa, se tornam objeto de inspiração. Por isso, chegou a hora de se inspirar com as combinações que Dua fez com as nossas queridinhas baggy jeans.

Como usar baggy jeans com tênis branco tipo Dua Lipa?

Sob a lupa do estilo londrino, a compositora foi vista usando um jeans baggy lavado azul claro que combinou com uma jaqueta preta efeito matelassê da Y/Project. A escolha de seu tênis plataforma branco, assinado por Valentino Garavani, é uma opção clássica que não tem margem para erro para vestir um look casual. Para acessórios, ela adicionou um gorro vermelho Palace x Gucci e óculos de sol GCDS.

Dua Lipa sempre escolhe os melhores sapatos para usar jeans largos

Além da criteriosa escolha do tênis branco, a modelo confirmou que a calça jeans larga é a sua preferida. Nos últimos meses, ela os trouxe com uma seleção exclusiva de sapatos da moda. Por isso, vamos dar uma olhada nas dicas de estilo para brilhar como a cantora.

Calça jeans larga com tênis preto e top cropped

Baggy jeans com sapato clássico de salto

Jeans largos com camiseta e tênis preto com estética normcore

Calça jeans larga com blazer de pelo e salto gatinho

Não são necessárias mais evidências para confirmar que as baggy jeans dominarão 2023. E, embora possam ser combinados com uma ampla seleção de sapatos da moda, não há par melhor do que usá-los com tênis brancos para um visual confortável e clássico.