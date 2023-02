8 perfumes masculinos que chamam a atenção de longe e agradam as mulheres

Perfumes chamativos e com aromas agradáveis nem sempre são fáceis de serem encontrados, mas se você deseja atrair olhares em qualquer ambiente, as fragrâncias a seguir são as mais indicadas.

Homem Verum - Natura

As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Cedro, Almíscar e Sândalo.

Opel - Thera Cosméticos

Notas de topo em Cardamomo, as notas de corpo são Jasmim e Couro e as notas de fundo Âmbar, Patchouli e Musgo.

Club 6 Voyage - Eudora

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

SK Vanilla Mirra - Sacratu

notas de saída de Lavanda, Salvia e Insenso. Notas de Corpo de Jasmim, Violeta, Sândalo e Mirra e notas de fundo de Amêndoa, Baunilha, Musk e Fava Tonka.

Quasar Brave - O Boticário

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. Já as notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e para fechar as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Wild Elixir - Nuancielo

As notas de topo são Canela, Noz-moscada, Cardamomo e Toranja. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli ou Oriza. Esse perfume inspirado em Sauvage Elixir, de Dior.

Origine Un - In The Box

Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda estão no topo. Continua com as notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Patchouli ou Oriza e Cedro e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

Homine Optimum - In The Box

A nota de saída deste perfume é Cardamomo. No corpo traz , Íris e Lavanda e as notas de fundo são Amadeiradas, Orientais e um toque de Baunilha. A inspiração para esse perfume é Le Male Le Parfum - Jean Paul Gaultier.