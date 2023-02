Horóscopo mensal: previsões de fevereiro de 2023 para os signos de Áries, Leão e Sagitário

O segundo mês do ano está chegando e os signos do elemento Fogo já podem descobrir o que os aguarda em fevereiro de 2023.

Confira as previsões do horóscopo mensal para os signos de Áries, Leão e Sagitário:

Áries

Momento de sorte em tudo o que for fazer. Uma proposta de trabalho melhor remunerada chegará até você.

Neste mês, seu signo é mais forte nos negócios, mas deve tomar cuidado com problemas de saúde ou tomar cuidar melhor de quem ama. Hora de proteger a si e aos outros.

Uma surpresa econômica chega; tente administrar melhor seus gastos e não se esqueça que o que é mais importante não pode ser comprado, como o amor e a lealdade. Esteja com quem o admira de verdade.

Viagens acontecem por conta do trabalho e também do lazer. A prata e o ajudará a atrair a sorte e proteção em todas as situações.

Leão

A oportunidade de brilhar mais do que nunca em todos os seus propósitos chegou. Por isso, deixe a insegurança de lado e ouse ser diferente e bem-sucedido, algo que acontecerá sem problemas.

Você mudará completamente sua forma de pensar para ter mais oportunidades de crescimento profissional. Confie na intuição.

Lembre-se que seu signo é muito forte e focado para os negócios, mas pode desanimar se for decepcionado; aprenda a controlar melhor suas emoções.

Água benta na nuca pode ajudar na proteção. Tenha tempo para desfrutar de boas energias durante todo o mês e não caia na negatividade. Deixe de ser tão intenso e aprenda a não se render aos vícios que não o fazem bem.

Sagitário

É hora de crescer em tudo que você faz na sua vida profissional e receber as propostas esperadas. Chance de se mudar ou planejar uma ida ao exterior.

Presentes e surpresas. Uma viagem planejada com animação. Cuidado com dores de cabeça ou no pescoço; cuida mais da saúde e perceba exercícios que podem causar lesões ou desconforto.

Seu signo é muito corajoso e isso o ajudará a encontrar novos amores mais compatíveis do signo de Áries ou Leão. Mentalize o sucesso ao longo do mês e não deixe o pessimismo tomar conta.

