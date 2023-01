Hora de botar o bloco na rua: 5 acessórios para compor seus looks de carnaval

Quem aí também ama um carnaval? São 4 dias de alegria, muita música, bons encontros e folia do jeito que o brasileiro e a brasileira gostam.

E para aquelas que amam uma produção e não têm encontrado muitos eventos para se encher de glitter, lantejoulas e estilo, os bloquinhos e as festas de carnaval são o momento certo para se produzir em um look perfeito e brilhante.

Aqui, não estamos falando de fantasia (ainda), mas sim, de looks que podem ser montados com peças que você inclusive já tem no seu armário (ou que custam bem baratinho).

Importante: tênis confortáveis, pochete para guardar seus pertences e muito, muito glitter no rosto e no corpo são itens obrigatórios. Continue lendo para ver os melhores acessórios.

5 ideias de acessórios e looks de carnaval para se inspirar

Hot pant: o melhor companheiro

Esse é o clássico do carnaval e, vamos combinar, deixa qualquer produção maravilhosa. E o melhor: é para todos os tipos de corpo. Fica lindo se combinado com um body, um top cropped ou mesmo camisetões.

Carnaval é o momento perfeito de colocar o bumbum pra jogo e o hot pant é feito para isso!

Body cavado: quer sensualidade? Tome.

Bodies cavados e metálicos são outro must have para o carnaval brasileiro. Uma vez metálicos, já dão metade do brilho que precisamos. Aí, é só acrescentar uma saia tulê, uma meia arrastão, ou mesmo um hot pant, caso você não esteja tão a vontade de mostrar o bumbum todo.

Monte sua fantasia, utilizando tiaras para se transformar em personagens. Ouse, se arrisque!

Ombreiras coloridas: hora de brilhar

Ombreira é outro acessório que é a cara do carnaval! Sempre dão um up no visual e o melhor: dá para encaixar em qualquer lookinho.

Meia arrastão: sensualidade a gente vê por aqui

Sim, sim, sim! A meia arrastão tem poder e consegue elevar qualquer look! Além de ter uma pegada sensual, você pode adicionar cores ao seu look por meio das suas meias. Não tem como não ficar maravilhosa com uma.

Dica: coloque uma meia soquete por baixo, para não machucar o pé em plena folia, ao usar só a meia arrastão com o tênis.

Brincões e tiaras: quanto maior, melhor

Use e abuse de acessórios grandes. Os brincos coloridos, ou metalizados (como prata e dourado), têm que fazer parte do seu look. E as tiaras podem levar frases temáticas, te transformar em uma oncinha, na Carmem Miranda, ou no que você quiser. Use a criatividade e arrase.