Como será a semana de Leão, Libra, Virgem e Escorpião, segundo o tarot

Entramos oficialmente em mais uma semana e se você quer descobrir quais são as cartas do tarot e as previsões para as pessoas de Leão, Libra, Virgem e Escorpião, basta que busque seu signo na lista a seguir e confira todos os detalhes.

Leão - O Mago

A carta da pessoa de Leão ressalta que embora as mudanças possam trazer certos medos, é importante fazê-las para que possa evoluir em sua vida. Pense no que realmente quer e se decida.

Quando falamos sobre a vida amorosa, mesmo você tendo chegado até aqui sozinha, é hora de abrir seu coração e deixar que alguém especial te conquiste.

Virgem - A Temperança

A semana da pessoa de Virgem começa com alguns contratempos e será preciso dois pontos principais para poder ultrapassá-los: tolerância e paciência. Use e abuse destes pontos e assim conseguirá evoluir em sua vida e passar os obstáculos que podem aparecer.

Alguém do passado também pode reaparecer, mas é hora de deixá-lo de vez para trás e focar em seu futuro e em conhecer alguém especial e que realmente te valorize.

Libra - A Roda da Fortuna

Para Libra, esta será uma semana marcada por mudanças e você deve se atentar a cada uma delas, pois terão impacto representativo em seu futuro. É hora de estar focado ao máximo para que as oportunidades não passem.

Sobre o campo amoroso, não deixe que experiências passadas estraguem seu relacionamento atual.

Escorpião - A Imperatriz

Esta será uma semana maravilhosa para a pessoa de Escorpião e é o período ideal para tirar do papel um projeto que sempre sonhou. Se empenhe nessa ideia, pois o resultado vai te surpreender.

Quando falamos sobre amor, dê mais atenção para seu companheiro e não deixe que o ciúmes te domine e estrague seu relacionamento.

Com informações do portal Nueva Mujer.

