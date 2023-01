O corpo celeste C/2022 E3 (ZTF), batizado cometa verde brilhante, deve passar pelo espaço próximo à Terra pela primeira vez em 50 mil anos.

Como detalhado pela NASA, será possível avistá-lo durante cerca de um mês. Nesta quinta-feira (2), ele chegará ao ponto mais próximo da Terra.

No Brasil, é possível que ele fique visível a olho nu em céus escuros, e com muita atenção.

Assim será possível acompanhar o cometa verde que se aproxima da Terra pela 1ª vez em 50 mil anos

O cometa C/2022 E3 (ZTF) foi descoberto por astrônomos usando a câmera de levantamento de campo amplo no Zwicky Transient Facility no ano passado.

Em uma imagem telescópica de 19 de dezembro, é possível ver a coma esverdeada mais brilhante do cometa, a cauda curta e larga de poeira e a cauda longa e fraca de íons estendendo-se por um campo de visão de 2,5 graus.

Como detalhado pela NASA, o cometa chegou ao ponto mais próximo ao Sol de sua trajetória no dia 12 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, ele chegará ao ponto mais próximo do nosso planeta.

“O brilho dos cometas é notoriamente imprevisível, mas até então o C/2022 E3 (ZTF) pode se apenas visível a olho nu em céus noturnos escuros”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, nesse ponto, ele estará cerca de 42 milhões de quilômetros de distância.

Texto com informações da NASA

