3 perfumes importados PERFEITOS para a noite e que precisam entrar em sua coleção 2023

Rolou o convite para um jantar especial com o crush, vai encontrar com amigos ou sair para a balada e está em dúvida de qual opção de perfume apostar? Então, já pode separar os próximos minutos para conferir uma lista com dicas que você com certeza vai amar.

Para quem está curioso, trata-se de 3 perfumes importados perfeitos para a noite. As recomendações foram compartilhadas em um vídeo no canal do influenciador digital e youtuber Luís Jordão.

Eros Parfum - Versace

Lançado em 2021, esta é a recomendação que abre nossa lista e que é uma ótima aposta para o período noturno.

Sobre suas notas, temos:

Topo: Hortelã e Limão;

Hortelã e Limão; Coração: Maçã Verde e Gerânio;

Maçã Verde e Gerânio; Fundo: Âmbar e Fava Tonka.

Le Beau - Jean Paul Gaultier

Somando à nossa lista de importados, este perfume conta uma fragrância amadeirada e aromática.

Quando falamos sobre suas notas, temos:

Topo: Bergamota;

Bergamota; Coração: Madeira de Coco;

Madeira de Coco; Fundo: Fava Tonka.

Boss Bottled - Hugo Boss

Embora não seja um perfume recente, isso porque tem data de lançamento em 2014, este é o perfume amadeirado que nunca pode faltar e que é um clássico.

Quando pensamos em suas notas, temos:

Topo: Maçã, Musgo, Ameixa, Bergamota e Gerânio;

Maçã, Musgo, Ameixa, Bergamota e Gerânio; Coração: Canela, Mogno e Cravo;

Canela, Mogno e Cravo; Fundo: Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.

