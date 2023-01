O gerador de imagens JunoCam a bordo da espaçonave Juno da NASA não captou todas as imagens planejadas durante o sobrevoo mais recente de Júpiter, gigante de gás, em 22 de janeiro. No mês passadso. a equipe viu um aumento anômalo de temperatura depois que a câmera foi ligada em preparação para o sobrevoo.

No entanto, nesta nova ocasião, o problema persistiu por um período de tempo mais longo (23 horas em comparação com 36 minutos durante a passagem próxima de dezembro), deixando as primeiras 214 imagens da JunoCam planejadas para o sobrevôo inutilizáveis.

Como detalhado pela NASA, tal como na ocorrência anterior, eliminada a anomalia que provocou a subida da temperatura, a câmara voltou ao normal funcionamento e as restantes 44 imagens apresentaram-se de boa qualidade e utilizáveis.

A equipe da missão está avaliando os dados de engenharia da JunoCam adquiridos durante os dois sobrevoos recentes – o 47º e o 48º da missão – e está investigando a causa raiz das estratégias de anomalia e mitigação.

A JunoCam permanecerá ligada por enquanto e a câmera continuará operando em seu estado nominal.

Como detalhado pela NASA, a JunoCam é uma câmera colorida de luz visível projetada para capturar imagens do topo das nuvens de Júpiter.

O equipamento foi incluído na espaçonave especificamente para fins de engajamento público, mas também provou ser importante para investigações científicas.

A câmera foi originalmente projetada para operar no ambiente de partículas de alta energia de Júpiter por pelo menos sete órbitas, mas sobreviveu por muito mais tempo.

Como detalhado pela NASA, a espaçonave fará sua 49ª passagem por Júpiter em 1º de março.

Sonda Juno da NASA capta sequência reveladora de Júpiter e logo depois sofre dano misterioso

O hemisfério sul de Júpiter foi capturado pelo gerador de imagens JunoCam a bordo do Juno orbiter da NASA depois que a câmera voltou à operação normal após um problema que ocorreu durante seu sobrevoo em 22 de janeiro de 2023.

Ainda de acordo com as informações, a imagem foi captada a uma altitude de 77.507 milhas (124.735 quilômetros) com uma resolução de 52 milhas (84 quilômetros) por pixel. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA