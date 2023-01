Os signos que sabem colocar rebeldia no amor

Quando o assunto é amor, alguns signos não se importam em se submeter a “regras” e preferem viver esse sentimento com rebeldia.

Confira quais são os signos que sabem ser rebeldes para viver os relacionamentos:

Áries

O ariano é do tipo que não tem medo de ser atrevido e cheio de energia. Ele quer ensinar o parceiro a ser livre e ceder a alguns impulsos que fazem o coração bater mais rápido. Por isso, eles são rebeldes e não irão encaixar em dinâmicas onde não podem mostrar sua personalidade e desejos por conta julgamentos.

Leão

O leonino é do tipo que sabe o que quer, mas também se deixa levar pelas experiências que a vida pode ofertar de surpresa. Por isso, ele é rebelde e gosta de ser quem guia os relacionamentos para onde deseja. Tudo aquilo que esbanja confiança, novidade e intensidade pode chamar sua atenção, mesmo que signifique uma grande mudança de planos.

Sagitário

O sagitariano tem muita sensualidade e disposição para viver o amor intensamente. Os prazeres da vida importam e ele tem o desejo de expandir o seu mundo e o de quem ama para coisas novas. A rebeldia o move, mas ele não deixa ser amável, assumindo a coragem de chegar a locais que os outros não imaginam para se sentir completo no amor.

Aquário

O aquariano é movido pelo o que é rebelde e diferente, inclusive no amor. Esse signo não quer que as coisas saiam perfeitas, mas sim busca se alinhar aos desejos, sentimentos e novas experiências que deseja ter. Pode ser muito cativante e vive parcerias fortes, mas que também são cultivadas com liberdade.

