Moda: westerncore é a nova trendy que todos estão usando - 5 peças que você precisa ter

As tendências da moda vêm e vão em ritmo acelerado. A mais recente entre elas: Westerncore. Por várias temporadas, vimos a ascensão de botas de cowboy e camisas jeans de botão, pois elas se tornaram itens básicos no guarda-roupa de quem está na moda.

Mais peças desse estilo entraram nas tendências recentemente - de cintos de fivela prateada a bolsas com detalhes pespontados - argumentando que essa não é apenas uma tendência que vai embora rápido. Continue lendo para ver como utilizar a tendência.

5 peças westerncore que você precisa ter

Cintos western

Os cintos com fivelas grandes e acabamento em ferragens com ponta de prata e fivelas elegantemente gravadas, são o melhor item para combinar com tudo, desde calças sob medida até jeans vintage.

Botas de cowboy

As botas de cowboy nunca saem de moda, seja qual for o ano ou a estação. Mas depois de ser tão popular em 2022, você certamente ficará feliz em saber que o estilo ainda é uma tendência forte para 2023, tornando sua compra sábia.

Ponto de chicote

Esses pontos já podem ser anotados como uma das microtendências para você ter no radar em 2023. Você pode encontrar esse detalhe artesanal em tudo, desde malhas a bolsas e botas, e todas as versões valem a pena adicionar ao seu armário.

Casacos com franjas

Traga a franja! Seja na forma de jaqueta de couro ou casaco de lã xadrez, agasalhos com franjas estão ganhando força como forma de compor um look sazonal. Basta adicionar jeans ou calças apertadas ao look e estará pronta.

Camisas jeans

As camisas jeans vêm nos acompanhando há anos e, agora, para completar o look cowgirl elas definitivamente não podem faltar. E o melhor: é praticamente impossível errar em um look com camisa jeans - não importa se você está estilizando um com um par de jeans combinando ou uma saia maxi.