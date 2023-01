A brilhante estrela variável V 372 Orionis ocupa o centro do palco nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana NASA/ESA, que também capturou uma estrela companheira menor no canto superior esquerdo desta imagem.

Como detalhado pela NASA, ambas as estrelas estão na Nebulosa de Orion, uma região colossal de formação estelar a cerca de 1.450 anos-luz da Terra.

V 372 Orionis é um tipo particular de estrela variável conhecida como Orion Variable.

Essas estrelas jovens experimentam alguns humores tempestuosos e dores de crescimento, que são visíveis para os astrônomos como variações irregulares de luminosidade.

Orion Variables são freqüentemente associadas com nebulosas difusas, e V 372 Orionis não é exceção; o gás irregular e a poeira da Nebulosa de Orion permeiam esta cena.

Hubble capta dupla estelar na nebulosa de Orion

Como detalhado pela NASA, esta imagem sobrepõe dados de dois dos instrumentos do Hubble.

Os dados da Advanced Camera for Surveys e Wide Field Camera 3 em comprimentos de onda infravermelhos e visíveis foram colocados em camadas para revelar detalhes ricos deste canto da Nebulosa de Orion.

O Hubble também deixou sua própria assinatura sutil neste retrato astronômico na forma de picos de difração que cercam as estrelas brilhantes.

Os quatro picos em torno das estrelas mais brilhantes nesta imagem se formam quando uma fonte pontual intensa de luz, como a luz das estrelas, interage com as quatro palhetas dentro do Hubble que suportam o espelho secundário do telescópio.

Ainda de acordo com as informações, os picos de difração do Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA, por outro lado, são de seis pontas devido aos segmentos de espelho hexagonal de Webb e estrutura de suporte de 3 pernas para o espelho secundário.

Texto com informações da NASA