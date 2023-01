4 perfumes importados com ‘CHEIRO DE ELITE’ que você com certeza vai amar Foto ilustrativa - Pexels

Quem não ama ficar cheiroso e com um perfume que marque o ambiente e receba elogios, não é mesmo? Se você respondeu sim para este questionamento, queremos convidá-lo a conferir uma lista de indicações que trouxemos nesta oportunidade.

Com dicas compartilhadas em um vídeo no canal do youtuber Luís Jordão, trata-se de 4 perfumes importados com ‘cheiro de elite’ que você com certeza vai amar. Vamos lá conferir os detalhes?

Allure Homme Sport - Chanel

Abrindo nossa lista, temos esta indicação que com certeza vai fazer com que você se destaque dos demais.

Sobre suas notas, temos:

Notas frescas e cintilantes: mandarina italiana;

mandarina italiana; Notas verdes: cipreste marroquino.

Voyage d’Hermès - Hermès

Resgatando todo o luxo e brilho que há em você, esta é a segunda indicação que você com certeza vai adorar.

Suas notas são as seguintes:

Topo: Zimbro

Zimbro Corpo: Cedro

Cedro Fundo: Almíscar Branco.

Se está gostando do conteúdo, não deixe de ler:

Bvlgari Extrême Pour Homme - Bvlgari

Para quem é fã da versão principal do Bvlgari Pour Homme, não pode deixar de conhecer esta alternativa.

Sobre suas notas, temos:

Topo: Darjeeling Tea, Bergamota, Flor de Laranjeira, Flor de Cassis e Lírio D´água;

Darjeeling Tea, Bergamota, Flor de Laranjeira, Flor de Cassis e Lírio D´água; Corpo: Cardamomo, Madeira Rosa e Íris;

Cardamomo, Madeira Rosa e Íris; Fundo: Musk e Âmbar.

Z Zegna Clássico - Ermenegildo Zegna

Fechando nossa lista, esta é a alternativa ideal para quem ama uma boa combinação de aromas.

Quando pensamos em suas notas, temos:

Topo: Bergamota e Pimenta branca;

Bergamota e Pimenta branca; Corpo: Noz moscada e Íris;

Noz moscada e Íris; Fundo: Cashmere e Patchuli.

+ Não se vá sem antes conferir esta lista de conteúdos: