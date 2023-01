Os signos que podem desistir do romance secretamente antes mesmo de tentar

Quando se trata de alguns romances, existem os signos que não colocam todas as cartas na mesa de cara e podem desistir secretamente antes mesmo de tentar de verdade.

Confira quais são os signos e como isso tende a acontecer:

Sagitário

O sagitário é do tipo que se apaixona rápido, mas ele também pode virar a página e partir para outra rapidamente. Seja porque algo melhor surgiu ou quando não quer lidar com uma situação que apresenta mais drama do que ele está acostumado, esse signo pode se afastar secretamente de algo que mexeu com seus sentimentos e desejo. Tudo dependerá da fase em que ele vive no momento!

Capricórnio

O capricorniano é um grande observador e gosta de achar que pode prever alguns resultados com sua boa percepção – e algumas vezes ele pode mesmo. Por isso, pode encarar paixões secretas que não se consumam, pois eles desistem de tomar a iniciativa e mostrar abertura; se isso aconteceu, foi porque algo provavelmente o fez pensar que não era o melhor a se fazer agora.

Aquário

O aquariano possui um tesouro que é a capacidade de ver além e imaginar o futuro com muita chance de acerto. Nos relacionamento, ele pode abraçar esse pensamento e tirar algumas conclusões que determinam se ele irá ou não seguir com o envolvimento. Como não se apega facilmente e sabe bem virar a página, prefere cortar logo quando acha que algo não vale completamente seu esforço.

Peixes

O pisciano é um apaixonado nato e não perde a oportunidade de viver o amor. No entanto, depois de algumas decepções, ele pode ficar muito mais resistente a entregar seu coração. Se alguma bandeira vermelha foi levantada, ele consegue olhar outras opções ao redor e seguir em frente. Esse signo é ótimo em sumir e renascer em outra parte!

