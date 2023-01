Como será a segunda-feira (30) de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

Estamos começando mais uma semana e não há forma melhor de iniciar mais um ciclo do que conferindo o que o universo prepara, não é mesmo? Então, se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, basta que busque seu signo na lista a seguir e veja o que as cartas do tarot revelam.

Áries

Para a pessoa de Áries, as cartas do tarot trazem uma importante mensagem: há certas atitudes que mesmo sem perceber acabam magoando os demais e é por isso que você deve ter atenção nesta segunda-feira (30) para não fazer justamente isso. Além disso, não esqueça de reservar um tempo para cuidar de sua casa.

Touro

A segunda-feira (30) e a semana em geral da pessoa de Touro deve contar com aquele extra em seu trabalho, pois somente assim é que vai alcançar aquilo que deseja. As cartas do tarot deixam ainda o conselho: não é hora de sair gastando sem pensar. Economize o máximo que puder.

+ Se está gostando deste conteúdo, não deixe de ler:

Gêmeos

A semana para a pessoa de Gêmeos começa de maneira bastante positiva e é possível que receba uma proposta de emprego irrecusável nos próximos dias. Sobre a vida amorosa, as cartas do tarot reforçam a importância de valorizar mais seu companheiro que te ama tanto.

Câncer

É hora de deixar o passado de vez para trás, pois será a única forma para que possa avançar em sua vida. Foque mais em você e em distribuir toda a energia positiva que possui.

Com informações do portal Depor.

+ Leia também estas recomendações de nosso portal:

A cor que atrairá o amor para cada um dos 12 signos essa semana