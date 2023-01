Assim será a segunda-feira (30) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot

O final de semana está indo embora e o que resta agora é saber o que a segunda-feira (30) reserva, não é mesmo? Se você quer conferir o que as cartas do tarot revelam para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, basta que busque seu signo na lista a seguir.

Leão

As coisas não foram fáceis nos últimos tempos, mas, o importante é saber extrair os ensinamentos de cada experiência que teve. As cartas do tarot reforçam ainda a importância de você tirar um tempo para descansar e refletir sobre os próximos passos de sua vida.

Virgem

As cartas do tarot trazem uma importante mensagem para a pessoa de Virgem: comece sua semana apostando em coisas novas, de forma geral, invista em seu futuro. Saiba também que o universo conspira ao seu favor, mas, é preciso se organizar para que tudo dê certo.

Libra

Para a pessoa de Libra, o tarot deixa um conselho: cuide de sua saúde e se atente para protegê-la. Além disso, este será um ciclo com positividade financeira, o que não significa que pode sair gastando sem pensar, ok?

Escorpião

Fechando nossa lista, as cartas do tarot visualizam um início de semana bastante positivo para a pessoa de Escorpião, tanto no campo profissional como no pessoal. Aposte na cor azul.

