O verdadeiro significado do emoji de coração amarelo no app WhatsApp

Embora o conhecido coração vermelho seja o mais compartilhado em aplicativos de mensagens como o WhatsApp, atualmente existem outras alternativas a esse ícone popular.

Como detalhado pelo site La República, no total o app de mensagens possui 12 versões diferentes em forma, cor e design, cada uma com seu próprio significado, todos disponíveis para os usuários.

WhatsApp: o que significa o emoji de coração amarelo e por que ele está relacionado com a sorte sorte?

Um desses emojis é o coração amarelo que costumamos enviar para nossos contatos do app WhatsApp ou compartilhar em nossos postagens.

Contudo, muitos usuários utilizam o coração amarelo da maneira incorreta para desejar sorte e fortuna.

No entanto, o portal oficial Emojipedia esclarece que o ícone do coração amarelo representa outro sentindo, totalmente diferente do utilizado.

Como detalhado pelo site, o emoji significa amor cordial e sua pureza. Não tanto no contexto romântico, mas sim pela felicidade e amizade.

Este emoji foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010 e foi adicionado ao Emoji 1.0 em 2015.

É importante mencionar que, apesar de ter a mesma codificação Unicode, cada plataforma como WhatsApp e outros aplicativos de mensagens podem variar o design de cada emoji.

Ainda de acordo com as informações, tudo para se adequar ao seu sistema operacional ou interface.

Texto com informações do site La República