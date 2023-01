Moda: a verdadeira história por trás da jaqueta do Philadelphia Eagles da princesa Diana

Reprodução A princesa Diana acabou se tornando um símbolo para a torcida do time (Pinterest)

Hoje é dia de descobrir como a princesa Diana passou a vestir a jaqueta do Eagles, que se tornou um de seus looks mais icônicos. O podcast Royally Obsessed publicou a história de origem da jaqueta e como ela chegou até a princesa Diana no episódio desta semana do programa.

Embora Lady Di tenha usado a jaqueta em várias ocasiões, começando em janeiro de 1991, quando foi fotografada com ela enquanto deixava o príncipe Harry na Wetherby School em Londres, ela nunca tinha ido a um jogo do Philadelphia Eagles.

Sua conexão com a equipe surgiu quando ela compareceu ao funeral da princesa Grace de Mônaco, em 1982. Lá, ela conheceu Jack Edelstein, que por acaso era o estatístico da equipe - e amigo do irmão de Grace.

De acordo com uma entrevista publicada no Philadelphia Inquirer, após a morte da princesa em 1997, Edelstein revelou que ele e Diana conversaram no funeral e que ele a achou uma “pessoa muito calorosa, muito doce e muito gentil”.

Quando a conversa mudou para esportes, Lady Di finalmente perguntou a Edelstein sobre as cores do time dos Eagles e ele respondeu que eram verde e prata. Ela então disse, de acordo com Edelstein: “Essas são minhas cores favoritas”.

Quando Edelstein voou para casa nos Estados Unidos, ele contou ao dono do time na época, Leonard Tose, sobre o interesse da princesa e, juntos, os dois montaram o que era basicamente uma bolsa de mercadorias completa para a princesa de Gales, incluindo a jaqueta bomber personalizada do time.

Depois de escrever um agradecimento a Edelstein, Diana passou a ser retratada com a agora icônica jaqueta bomber mais de uma vez. Ela o usou para deixar os filhos na escola, mas também para um passeio no Alton Towers Theme Park com os príncipes William e Harry. Uma foto daquela ocasião familiar acabou na capa da revista People em 1994.