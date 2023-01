Maquiagem: 5 ideias de sombras metálicas para deixar seus olhos maravilhosos

Usar sombras metálicas deixa qualquer maquiagem em outro nível! Dependendo da forma como você aplica, elas podem deixar seus olhos mais marcantes e até maiores!

Confira as tendências em sombras metálicas que serão inspiração total para replicar neste 2023.

No canto interno do olho

Como amplificar seu olhar sem usar delineador? Com sombra metálica em tons claros (como pérola, champanhe ou rosa), esfumada do canto interno do olho em direção ao meio da pálpebra. Lembre-se que antes de colocar você deve aplicar uma sombra de transição opaca na base para que o efeito fique bem mais evidente. Basta aplicar rímel e seu visual estará pronto!

Com cor escura nos cantos

Para dar um toque de profundidade ao olhar, experimente esta maquiagem que consiste em passar uma sombra escura no canto externo dos olhos, depois aplicar sombra metálica no restante da pálpebra e misturar as duas cores para deixá-la à mostra.

Sombra em toda a pálpebra

Para quem não tem medo de glitter, aplique sombras metálicas em toda a pálpebra. Aplique um primer para olhos, esfume na cavidade uma sombra opaca da mesma cor da sombra metálica e finalize aplicando o pigmento cintilante na pálpebra móvel.

Você também pode brincar com batons em cores vibrantes para um look mais carregado no estilo dos anos 70. Na primavera/verão 2023, tudo será válido!

No canal lacrimal

E se você prefere algo bem mais discreto que dá até para usar no trabalho em dias casuais, experimente aplicar um toque de sombra metálica nos cantinhos internos, e pronto! Embora você possa fazer com o dedo, para que a maquiagem fique bem mais precisa, é melhor usar um pincel de precisão umedecido com fixador de maquiagem e, com um seco, desfocar as bordas.

Convencida a usar sombras metálicas? Você só precisa comprar uma paleta de sombras com muitos tons e usar a criatividade!