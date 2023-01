Anne Hathaway subiu o nível do look animal print com um vestido deslumbrante

Anne Hathaway só pode ter a fórmula secreta para ficar a cada ano mais linda. Não importa o que ela vista, a atriz sempre coloca o seu toque pessoal aos looks e tendências.

No desfile da Valentino na Semana da Moda de Paris, não foi diferente. A marca italiana deu à atriz alguns de seus melhores looks.

Anne Hathaway revoluciona o look animal print

A atriz foi uma das principais convidadas da marca e a expectativa pelo look que ela usaria já era muito alta. Foi através de um conjunto de duas peças que Anne Hathaway se apresentou no desfile da Valentino, exibindo um look totalmente de animal print.

Anna Hathaway utilizou um vestido curto de alcinha, todo cheio de glitter e strass que se moldou ao seu corpo. Além dele, combinou com meias que formavam os sapatos da onça não como estampa, mas de forma artesanal através de pedras em cores escuras para simular as manchas de um leopardo.

Quando dizemos que ela inovou, é porque o animal print esteve presente em tudo: foi um look todo estampado, dos pés à cabeça. A bolsa animal print e as pulseiras douradas, brincos e anéis em forma de diamante, realçaram o brilho, que já estava em todas as suas peças.

Como toda a atenção estava voltada para o vestido, para a maquiagem ela optou por algo bem mais natural. O seu olhar, como sempre, com um delineado impecável e uma sombra de tom neutro e batom nude, combinando com o look completo. Seu cabelo estava com algumas ondas leves e naturais, deixando a atriz ainda mais maravilhosa.

A deusa do estilo

Antes do desfile da Valentino, durante o dia, ela se inspirou nas botas metálicas de Emily em Paris e, com estilo cowboy, calça flare, trench coat e boina, saiu com um look casual e bastante chique ao mesmo tempo.

A atriz não só deslumbra durante os eventos de galas, mas nos looks casuais também.