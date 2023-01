6 perfumes femininos O Boticário que SUBSTITUEM IMPORTADOS

Esses são os perfumes do Boticário mais parecidos com importados Imagem: reprodução Instagram (@oboticario)

É possível se sentir elegante e com um aroma chique mesmo utilizando perfumes nacionais. É o caso das fragrâncias a seguir da marca O Boticário, que trazem notas que se assemelham as de perfumes importados. Confira!

Elysée / Lembra Narciso Rodriguez For Her

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Gelado de Fruta e Maçã. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Floratta Red / Lembra Good Girl, de Carolina Herrera

As notas de topo são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Coffe Woman Sense / Lembra La Nuit Tresor, de Lancôme

As notas de topo são Framboesa, Gengibre indiano, Cassis, Mandarina, Maçã e Quincã. As notas de coração são Pétalas de Rosa, Peônia, Magnólia, Frésia, Jacinto e Pele e as notas de fundo são: Âmbar, Patchouli, Violeta e Ládano.

Botica 214 Golden Gardênia / Lembra L’interdit, de Givenchy

As notas de topo são Jasmim-Manga, Pera e Folha de Violeta. As notas de coração são Gardênia, Caramelo, Jasmim Sambac, Íris, Hedione, Pêssego e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Baunilha, Almíscar, Heliotrópio e Cedro.

Carpe Diem / Lembra Tommy Girl, de Tommy Hilfiger

As notas de topo são: imão, Tangerina e Pera. As notas de coração são: Madressilva e Notas Florais. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Cedro.

Dreams / Lembra Eternity, de Calvin Klein

As notas de topo são Folhas Verdes, Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Violeta e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Notas Especiadas, Sândalo e Baunilha.