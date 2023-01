Skincare: conheça a tendência da dupla limpeza; o que é e como incorporá-la à sua rotina

Começar seu skincare com a pele suficientemente limpa é necessário para que os séruns, tônicos e cremes funcionem adequadamente.

Quando não limpamos bem o rosto, é possível que bactérias, células mortas, maquiagem e gordura acumulada obstruam a primeira camada e impeçam que os produtos que você usa façam seu trabalho. Por isso, você precisa conhecer o double cleansing, ou dupla limpeza.

O que é limpeza dupla?

Assim como você ouve, é uma limpeza dupla da pele. Mas cuidado, isso não significa que você deva usar o sabonete duas vezes, mas sim que você deve aplicar um bálsamo de limpeza, um limpador de óleo, um pouco de água tônica ou micelar em um pequeno disco de algodão e remover toda a maquiagem ou bactérias que estão no rosto, para mais tarde, com um demaquilante diário, massagear a pele, eliminando qualquer vestígio de sujeira.

Como sei se a limpeza dupla é para mim?

Segundo a Quien, a dupla limpeza é ideal para todos os tipos de pele, mesmo que sejam sensíveis, secas, mistas ou oleosas. Agora, se você está no espectro da pele seca, removendo a sujeira, você pode colher grandes benefícios do seu hidratante. Se você sofre de acne, esta etapa extra pode ajudá-la a remover as bactérias que causam pequenas erupções e manchas e, para peles com tendência oleosa, o primeiro passo pode ajudá-la a remover o excesso de sebo.

Benefícios da dupla limpeza

O primeiro benefício que este método pode oferecer é a limpeza profunda de seus poros para que o restante de seus produtos funcione melhor. Você também descobrirá que duas etapas simples são melhores do que uma fórmula longa para combater a sensibilidade e prevenir a pele seca. Finalmente, você pode prevenir a formação de sebo e óleo indesejado em sua pele.

Como fazer a dupla limpeza?

A primeira coisa que você deve fazer é escolher as fórmulas corretas para sua limpeza. Procure os demaquilantes faciais que mais se adequam ao seu tipo de pele e com a textura que mais lhe agrada: desde água micelar a um bálsamo ou gel, passando pelo sabonete facial à sua escolha.

Agora sim, é hora de começar a limpeza. O passo número um será aplicar o primeiro limpador, massagear por pelo menos 30 segundos e retirar com água morna para tirar os restos de maquiagem, protetor solar, toxinas, poluição e excesso de oleosidade.

Em seguida, com seu limpador à base de água, termine a segunda etapa lavando o rosto como faz normalmente. Por fim, aplique os produtos que desejar, como séruns hidratantes com ácido hialurônico e um creme para manter todos os benefícios dessa dupla limpeza, que é recomendada para ser feita à noite.

Um passo extra

Se você quer levar sua rotina ao máximo e aproveitar todos os benefícios, recomendamos mais uma etapa: o tônico. Use depois de ter o rosto superlimpo, pois são produtos que auxiliam nos resíduos de sujeira, combatendo outras imperfeições. É perfeito para aplicá-los levemente sobre a pele limpa e não se esqueça de ter muito cuidado para que não seja muito abrasivo, mas sim para ajudar a hidratar e equilibrar o resto da pele.