Relacionamento: 5 sinais de segurança apresentados pelo parceiro IDEAL

Lidar com as diferenças do parceiro dentro de um relacionamento pode não ser uma tarefa tão simples. Mas se você parar para pensar, vai notar que também ele também precisa lidar com características divergentes que partem de você.

Embora seja um desafio conviver com outra pessoa, não se trata de uma tarefa impossível. Uma boa comunicação, acordos que beneficiem os dois e orgulho deixado de lado são fatores importantíssimos para um relacionamento maduro e bem estabelecido.

Mesmo com a necessidade de abrir mão se certas coisas para que a compatibilidade funcione, sentir-se seguro é completamente importante.

Caso tenha entrado em um compromisso amoroso e não consiga sentir segurança ao estar com o parceiro, há algo de errado na história. Pior ainda é sentir-se ameaçado.

Lembre-se que relações escassas de segurança, respeito, afeto e relevância são como bases construídas na areia da praia. Basta uma leve onda para tudo desmoronar…

Você se identifica com o ‘pisar em ovos’?

Não há nada pior do que se direcionar a alguém com o sentimento de que será reprovado por uma atitude a qualquer instante.

Ninguém merece um relacionamento em que tenha que pisar em ovos. Tal receio pode causar ansiedade e temor durante todo o tempo. Neste estágio, já não há mais nenhum vestígio de segurança.

De acordo com o terapeuta Robert Taibbi, ao portal Psychology Today, “o que realmente cria essa sensação de segurança varia de pessoa para pessoa” e “muitas vezes reflete o que não conseguimos em nossa infância.”

O autor do artigo identifica algumas das necessidades inter-relacionadas mais comuns, como os pontos principais de segurança em uma relação. Descubra se você se enquadra com o parceiro.

Você está seguro apenas se: