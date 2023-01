Consenso nacional, o uso de emojis pode deixar uma conversa ainda mais interativa no app de mensagens WhatsApp.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de vapor saindo do nariz. No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

A fumaça que sai do nariz deste emoji pode parecer a representação de uma pessoa com raiva.

No entanto, quando lançado, a figurinha tinha o nome oficial de “Rosto com aparência de triunfo”.

Atualmente, o emoji tem o nome “Rosto com vapor do nariz”. Ou seja, é uma expressão de triunfo, e não de raiva.

O verdadeiro significado do emoji de vapor saindo do nariz no app WhatsApp

Outro popular, é o emoji de mãos juntas, utilizados por muitos como um sinal de oração ou prece, mas também há quem use como forma de agradecimento.

No entanto, esse emoji foi criado para representar o gesto ‘high five’ (toca aqui, em tradução livre), nos Estados Unidos.

Crédito (Reprodução)

Assim funcionará o mega recurso do WhatsApp que vai permitir editar mensagens já enviadas

Agora sobre novos recursos, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a plataforma contará com a capacidade de editar mensagens já enviadas.

O novo recurso ainda está em desenvolvimento em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

Com a novidade, o usuário poderá editar mensagens de forma rápida. No entanto, ainda não está claro como funcionará totalmente o recurso.

As informações sobre a janela de tempo para permitir que as pessoas editem suas mensagens também ainda são desconhecidas.

No momento, o recurso aparece apenas em uma versão beta, por isso é sempre importante manter o app atualizado constantemente.

Uma versão beta para PC também já conta com o novo recurso em desenvolvimento. O app ainda não revelou se a novidade será liberada para celulares com sistema iOS da Apple.