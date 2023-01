Moda: 7 principais tendências das saias que roubarão a cena este ano

Nenhum item básico do guarda-roupa ressurgiu nas últimas décadas como as saias. Sim, elas estão ficando mais longas, mas também estão se expandindo em largura e chegando em amostras de tecido que não esperávamos ver nos looks da passarela.

Se observarmos os últimos desfiles, com os maiores sucessos das coleções, é fácil constatar: as saias atingiram oficialmente seu auge nesta era moderna.

Confira 7 tendências de saias que são imperdíveis.

Saia longa

Como uma espécie de antítese para a mania do micro saia, os designers estão se divertindo dirigindo na direção oposta, empurrando saias longas. Se você gosta de looks elegantes e leves, este é para você. Uma peça clássica que toda mulher deveria ter.

Saia cargo

Se você acompanha as tendências, certamente conhece bem as calças cargo. Saber que agora eles estão saindo em forma de saia só deixa qualquer fã de conforto ainda mais feliz. Qualquer coisa de carga emite aquela vibração “sem esforço” e estilosa.

Você pode optar pela opção midi ou pelas amadas minisaias.

Saia com fenda

Essa tendência sempre tem grande apelo sexual. Tente adicionar uma saia com uma fenda ousada que o encontre no meio da coxa para apimentar seu visual. Se você for ousada o suficiente para mostrar seus quadris, você parecerá 2023.

Jeans reconstruído

Temos falado muito sobre saias jeans nos últimos anos e a tendência recentemente ficou ainda mais empolgante. O jeans reconstruído e de inspiração vintage é super legal.

Pontos de bônus se você fizer a escolha sustentável de comprar um em um brechó ou costurar você mesma.

Saias balonê

Você não leu errado: elas voltaram! As saias com bainha bolha, ou balonê, estão prestes a ser a nova onda de 2023. Espere vê-los em tapetes vermelhos antes de seguirem para o estilo de rua.

Cintura baixa

A cintura baixa voltou para ficar e claro que com as saias não seria diferente! Depois de serem recebidas com hesitação, todas agora estão a toda velocidade e não planejam parar tão cedo de usar a famosa cintura baixa novamente.

Mermaidcore

A “mermaidcore” é a estética que atraiu mesmo os designers mais elevados, que estão lançando saias que lembram o conto de uma sereia. Esta é uma tendência que você terá que experimentar por si mesma.