Moda: 5 maneiras de usar a sua camisa branca aos 50 anos, desde um encontro até o trabalho

Reprodução Looks com camisa branca para se inspirar! (Pinterest)

Se há uma peça de roupa que não pode faltar no seu armário aos 50 anos, é a camisa branca. Ela é sua melhor parceira para qualquer look, te dando classe e elegância.

Esta peça, na realidade, é essencial para todas as idades, já que você consegue combiná-la de diferentes maneiras, para ir desde o escritório, até um dia na praia, ou um encontro a noite. Por isso, mostraremos diferentes formas de usar a sua camisa branca e deslumbrar neste 2023.

Looks para usar camisa branca aos 50 anos ou mais

Camisa branca e bermuda jeans

Nada mais elegante e estiloso do que vestir uma camisa branca com shorts jeans aos 50 anos, principalmente neste verão.

Para dar um up no visual, aposte no estilo oversized e invista em acessórios complementares, como uma maxi bolsa, óculos e colares.

Camisa com legging e mocassim

Se você quer um visual mais confortável, mas ainda assim bonito, aposte em uma camisa branca oversized com legging preta. Para deixar o look clássico digno de um escritório e happy hour, combine com um sapato que se destaque mais, como esse mocassim com brilho, e pulseiras e colares, para ficar ainda mais elegante.

Aposte no monocromático

Nada mais elegante do que um look monocromático, não é mesmo? Uma camisa branca combinada com uma calça branca, deixa qualquer mulher mais jovem. Aposte em um cinto na cor caramelo e sapato no mesmo tom, para dar um toque a mais no seu look. O ideal é usar a camisa por dentro, para mostrar o tom do cinto e dar mais vida ao look.

Camisa branca com saia

Ninguém melhor do que Carolina Herrera para mostrar, em uma única imagem, que essa opção é certeira e elegante, não é mesmo? Precisamos falar mais alguma coisa sobre essa combinação?

Camisa branca com calça jeans

Se você quer um look mais confortável e moderno, pode usar uma camisa branca com calça jeans mais solta. Complemente com uma rasteirinha estilosa em dias mais quentes, ou mesmo com tênis branco para ocasiões mais casuais.