Espaçonave da NASA passará por asteroide misterioso próximo de Júpiter em breve; importantes descobertas

A espaçonave Lucy da NASA passará por um novo asteroide em sua jornada de 4 bilhões de milhas. Em 1º de novembro de 2023, Lucy terá uma visão de perto de um pequeno asteroide do cinturão principal para conduzir um teste de engenharia do inovador sistema de navegação de rastreamento de asteróides da espaçonave.

Como detalhado pela NASA, a missão Lucy já está quebrando recordes ao planejar visitar nove asteroides durante sua turnê de 12 anos pelos asteróides troianos de Júpiter, que orbitam o Sol na mesma distância de Júpiter.

Originalmente, Lucy não estava programada para obter uma visão de perto de nenhum asteroide até 2025. No entanto, a equipe Lucy identificou um pequeno asteroide ainda sem nome no cinturão principal interno, designado (152830) 1999 VD57, como um alvo potencial novo e útil para a espaçonave Lucy.

A equipe percebeu que, adicionando uma pequena manobra, a espaçonave seria capaz de observar ainda mais de perto esse asteroide.

Este novo sistema resolve um problema de longa data para missões de sobrevôo: durante a aproximação de uma espaçonave a um asteroide, é bastante difícil determinar exatamente a que distância a espaçonave está do asteróide e exatamente para que lado apontar as câmeras.

Acontece que o VD57 de 1999 oferece uma excelente oportunidade para validar esse procedimento nunca antes voado. A geometria deste encontro – particularmente o ângulo em que a espaçonave se aproxima do asteroide em relação ao Sol – é muito semelhante aos encontros de asteroides troianos planejados pela missão.

Isso permite que a equipe realize um ensaio geral em condições semelhantes bem antes dos principais alvos científicos da espaçonave.

Como detalhado pela NASA, este asteroide não foi identificado como alvo anteriormente porque é extremamente pequeno. De fato, o 1999 VD57, estimado em apenas 700 m de tamanho, será o menor asteroide do cinturão principal já visitado por uma espaçonave.

É muito mais semelhante em tamanho aos asteróides próximos da Terra visitados pelas recentes missões da NASA OSIRIS-REx e DART do que aos asteróides do cinturão principal visitados anteriormente.

Ainda de acordo com as informações, a equipe Lucy realizará uma série de manobras a partir do início de maio de 2023 para colocar a espaçonave em uma trajetória que passará a aproximadamente 450 km deste pequeno asteroide.

Texto com informações da NASA