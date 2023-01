Como Leão, Virgem, Libra e Escorpião enfrentam os últimos dias da semana até domingo (29), segundo o tarot

O final de semana está oficialmente chegando e se você quer conferir qual a previsão e mensagem das cartas do tarot para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, basta procurar seu signo na lista que deixaremos a seguir.

Leão

Esta semana será uma semana decisiva para a pessoa de Leão, mas, para isso, é preciso que dê o primeiro passo. As cartas do tarot trazem um importante conselho: se você sabe que gosta desta pessoa, não há motivos para não tomar a iniciativa. Deixe a timidez de lado!

Virgem

Esta é uma fase em que a pessoa de Virgem sente que as coisas vêm andando mais lento do que esperava. As cartas do tarot, por sua vez, ressaltam que isso faz parte do processo e a única coisa que resta é ter paciência.

Libra

Esta será uma semana bastante positiva, incluindo o fim de semana para a pessoa de Libra. O universo conspira para que alcance todos os objetivos que colocar em sua vida.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, as cartas do tarot orientam ter muita calma e que refletir bastante antes de tomar qualquer decisão. Lembre-se também de não sair gastando sem pensar.

Sobre a vida amorosa, aproveite a alegria de seu companheiro para passar momentos juntos.

Com informações do portal Depor.

