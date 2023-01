A mensagem do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até o domingo (29)

Estamos entrando oficialmente no fim de semana e se você quer descobrir qual a mensagem das cartas do tarot e o que ainda pode enfrentar até o domingo (29), veja a seguir todos os detalhes para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

As cartas do tarot revelam uma semana desafiadora para a pessoa de Áries e com muitas mudanças, portanto, esteja preparado para lidar com tais situações com sabedoria.

Sobre a vida amorosa, um importante conselho: para conquistar de vez esta pessoa que você está conhecendo é necessário que seja o mais sincero possível.

Touro

Para a pessoa de Touro, o tarot traz um importante conselho: viva mais por você e não permita que as “opiniões” dos demais te afetem em grande escala e acabem com sua alegria.

Quando falamos sobre o campo amoroso, fique atento com essa pessoa que está conhecendo, pois ela pode não estar jogando limpo.

Gêmeos

Gêmeos terá uma semana bastante positiva e sentirá como o universo lhe concede esta posição, independentemente dos desafios que podem aparecer em seu caminho. Além disso, este indivíduo começa a perceber que uma coisa que te afetava bastante antes, hoje já não tem mais impacto.

Câncer

Para Câncer, esta semana, incluindo até o domingo (29), será bastante positiva e repleta de oportunidades. A energia que o universo traz nesta etapa é de renovação, portanto, saiba abraçar as novidades que o universo traz.

Com informações do portal Depor.

