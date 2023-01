Sistema da NASA monitora asteroide que passará perto da Terra nesta quinta; possível ‘bola de fogo’ próximo do Brasil

O sistema de segurança da NASA monitora um asteroide que passará perto da Terra nesta quinta-feira (26).

Designado 2023 BU, o asteroide passará sobre a ponta sul da América do Sul, apenas 3.600 quilômetros acima da superfície do planeta e bem dentro da órbita de satélites geossíncronos.

Como detalhado pela NASA, não há risco de o asteróide impactar a Terra.

Mas mesmo que isso acontecesse, este pequeno asteroide se transformaria em uma bola de fogo e se desintegraria inofensivamente na atmosfera.

Com isso, gerando alguns dos detritos maiores potencialmente caindo como pequenos meteoritos.

O asteroide foi descoberto pelo astrônomo amador Gennadiy Borisov, também descobridor do cometa interestelar 2I/Borisov, do observatório MARGO em Nauchnyi, na Crimeia.

Como detalhado pela NASA, depois que observações suficientes foram coletadas, o MPC anunciou a descoberta. Em três dias, vários observatórios em todo o mundo fizeram dezenas de observações, ajudando os astrônomos a refinar melhor a órbita de 2023 BU.

O sistema de avaliação de risco de impacto Scout da NASA, mantido pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS), analisou os dados da página de confirmação do MPC e previu rapidamente o possível quase impacto.

O CNEOS calcula todas as órbitas conhecidas de asteroides próximos da Terra para fornecer avaliações de possíveis riscos de impacto em apoio ao Escritório de Coordenação de Defesa Planetária da NASA.

Embora qualquer asteroide nas proximidades da Terra experimente uma mudança na trajetória devido à gravidade do nosso planeta, 2023 BU chegará tão perto que se espera que seu caminho ao redor do Sol seja significativamente alterado.

Antes de encontrar a Terra, a órbita do asteroide ao redor do Sol era aproximadamente circular, aproximando-se da órbita da Terra, levando 359 dias para completar sua órbita ao redor do Sol.

Após seu encontro, a órbita do asteroide será mais alongada, movendo-se para cerca de meio caminho entre as órbitas da Terra e de Marte em seu ponto mais distante do Sol.

Ainda de acordo com as informações, o corpo celeste completará uma órbita a cada 425 dias. Confira projeção:

Crédito (Reprodução)

Texto com informações da NASA