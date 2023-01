Perfumes masculinos potentes e que causam boa impressão nas mulheres

Às vezes, quando a gente menos espera, o amor pode aparecer em nossas vidas, por isso é importante estar sempre arrumado e exalando um bom perfume, para sempre causar boa impressão.

Os perfumes que você vai conferir não são apenas chamativos nas baladas, já que algumas dessas fragrâncias são elegantes e ideal para o trabalho. Vai que alguém tem uma quedinha por você no escritório? O perfume é uma ‘carta na manga’ para causar ainda mais impressões positivas.

Confira a seguir os perfumes masculinos que causam uma boa impressão nas mulheres.

Quasar Brave - O Boticário

O Boticário traz uma fragrância diferenciada com Quasar Brave: refrescante e elegante na mesma medida. Seu aroma ainda lembra Sauvage Dior, porém com melhor-custo benefício. Pode utilizar no escritório e em dias mais quentes sem nenhum problema.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Amyi VIII - Amyi

Talvez você não conheça esse perfume pois ele não pertence a uma marca tão comercial, é essa é justamente a sua vantagem, já que você vai ter um aroma diferenciado, que vai se destacar entre os outros homens.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos IMPORTADOS e que DEIXAM RASTRO

As notas de topo são Framboesa, Tomilho Vermelho e Sal Marinho. As notas de coração são Camurça branca e Flouve e as notas de fundo são Olíbano, Âmbar e Sândalo.

Club 6 Voyage - Eudora

Você gosta de perfumes adocicados? Então essa é a melhor escolha. Ideal para a balada, não funciona muito bem em encontros ou para ser usado durante o dia, mas arrasa nas baladas.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Café colombiano, Rum, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Essencial Único - Natura

Uma das melhores fragrâncias lançadas em 2022.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. Arc notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.