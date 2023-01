O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz qual lado do cérebro você usa mais

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilusão de ótica pode revelar qual o lado do cérebro você costuma usar com mais frequência - e isso determina até mesmo sua personalidade.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de percepção. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

Qual animal você enxergou primeiro? (Foto: Reprodução/YouTube/Brightside)

A imagem foi compartilhada primeiramente pelos especialistas do canal BrightSide do YouTube, que reproduz diversos testes de personalidade.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro um tigre

Uma das primeiras possibilidades para resolver esta ilusão de ótica é a imagem da cabeça de um tigre. Caso você tenha enxergado isso em primeiro lugar, é provável que o lado que você use com mais frequência é o lado esquerdo do cérebro.

Com este lado dominante do cérebro, você acaba sendo uma pessoa mais analítica, lógica e realista. Você é um planejador que não gosta de ter seus objetivos atrapalhados por desorganização.

Se você viu primeiro um macaco

A outra possibilidade para chegar até a resolução desta ilusão de ótica é a imagem de um macaco pendurado em uma árvore. Caso você tenha enxergado isso em primeiro lugar, é provável que o lado que você use com mais frequência é o lado direito do cérebro.

Neste caso, com este outro lado dominante do cérebro, você acaba sendo uma pessoa mais criativa, impulsivo e sensível. Você tem ideias inovadoras para resolver problemas que aparecem na sua vida e acaba confiando mais na intuição do que somente na razão.

