A mensagem do tarot para a sexta-feira (27) de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Estamos nos aproximando do fim de semana e se você quer ficar por dentro do que ainda pode rolar com seu signo nesta quinta-feira (27) e ver qual a mensagem das cartas do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, basta que procure o seu signo na lista a seguir.

Áries

Para a pessoa de Áries, as cartas do tarot trazem uma mensagem para a sexta-feira (27): é hora de ler e se informar ainda mais, pois somente assim é que vai alcançar esta coisa que tanto deseja.

Touro

A sexta-feira da pessoa de Touro será marcada por muita tensão, esta que é causada por um forte ciúmes entre você e seu companheiro. Fique atento e lembre-se que a conversa é a solução para resolver os conflitos.

Gêmeos

Para esta sexta-feira (27) será totalmente comum que comentários das pessoas te afetem mais do que o esperado. Portanto, filtre as informações que receber e lembre-se que tudo é uma fase e novos dias chegam.

Câncer

Fechando nossa lista, além das cartas deixarem uma mensagem para que a pessoa de Câncer não seja tão dura com seu companheiro, elas ressaltam que deve prestar mais atenção com quem se relaciona em seu trabalho.

Com informações do portal Depor.

