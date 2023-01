Está pensando em comprar perfumes novos, mas está sem ideia de quais alternativas apostar? Então, queremos convidá-lo a conferir uma lista especial com 4 perfumes masculinos raros que precisam entrar para sua coleção. As dicas foram compartilhadas em um vídeo no canal do youtuber Luis Jordão.

Joop Nightflight

Lançado em 1992, esta é a recomendação que abre a nossa lista e que não pode faltar. Sobre suas notas, se destacam as seguintes:

Topo: Abacaxi, Lavanda, Limão, Bergamota, Notas Verdes, Junípero ou zimbro e Lima;

Abacaxi, Lavanda, Limão, Bergamota, Notas Verdes, Junípero ou zimbro e Lima; Coração: Jasmim, Lírio-do-Vale, Pau-Rosa, Gerânio, Rosa e Galium Odoratum;

Jasmim, Lírio-do-Vale, Pau-Rosa, Gerânio, Rosa e Galium Odoratum; Fundo: Fava Tonka, Amêndoa, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Bvlgari Extrême Pour Homme

Para Luis, esta recomendação de perfume possui “cheiro de rico”, sendo perfeito para escritório, ambientes de trabalho, entre outros. Quando pensamos em suas notas, temos as seguintes:

Topo: Darjeeling Tea, Bergamota, Flor de Laranjeira, Flor de Cassis e Lírio D´água;

Darjeeling Tea, Bergamota, Flor de Laranjeira, Flor de Cassis e Lírio D´água; Corpo: Cardamomo, Madeira Rosa e Íris;

Cardamomo, Madeira Rosa e Íris; Fundo: Musk e Âmbar.

Se está gostando do conteúdo, não deixe de ler:

Xeryus Rouge - Givenchy

Lançado em 1995 e assinado pela perfumista Annick Menardo, esta é a opção de perfume que você com certeza vai amar. Sobre as suas notas, temos as seguintes:

Topo: Cactus, Laranja Chinesa e Estragão;

Cactus, Laranja Chinesa e Estragão; Coração: Pimentão, Gerânio africano e Cedro;

Pimentão, Gerânio africano e Cedro; Fundo: Sândalo, Cedro e Almíscar Branco.

Black XS Classic - Paco Rabanne

Em seu vídeo, Jordão encerra ressaltando que acredita que esta versão de Black XS é melhor que os novos lançamentos. Sobre suas notas, temos:

Topo: Limão da Calábria e Calamansi;

Limão da Calábria e Calamansi; Corpo: Canela, Cardamomo Negro e Praline;

Canela, Cardamomo Negro e Praline; Fundo: Âmbar Negro, Patchouli e Ébano.

+ Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos de nosso site: