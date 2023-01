Relacionamento: 3 sinais PERIGOSOS de que seu parceiro não é bom para você

Relacionamentos tóxicos são difíceis de serem percebidos, quando se está inserido dentro de um. A princípio, ninguém espera, de fato, passar por tal situação ao lado do parceiro. Quando acontece, o estágio de negação acaba sendo uma barreira para tal percepção.

Existem algumas tratativas dentro do relacionamento que, nem de longe, são boas para você. Ao se dar conta de tal situação, busque ajuda de amigos e familiares e trabalhe seu emocional para tomar a decisão correta.

Quando o amor e respeito fazem falta das tratativas do seu parceiro, saiba que ele poderá comprometer sua felicidade. Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere três sinais perigosos e de alerta por parte do companheiro.

1 – Ele exige que você não trabalhe

Embora pareça um gesto de “amor” e “preocupação” com seu bem-estar e esforço, muitos parceiros usam isso como uma forma de controlar sua vida em todos os estágios.

Começa com o ‘carinhoso’ pedido para você não trabalhar e depois surgem outras exigências.

Está tudo bem que no relacionamento o casal concorde de forma saudável que um dos dois priorize ficar mais em casa para criar os filhos.

Contudo, há de ser uma decisão tomada em conjunto e de modo beneficiador aos dois, sem colidir com sonhos ou objetivos de ambos.

Veja mais: Relacionamento: Especialista apresenta 8 formas de lidar com ‘gaslighting’ caso seu parceiro esteja te MANIPULANDO

2 – Ele faz as famosas “piadas” sobre você em grupo

Seu parceiro costuma te diminuir em frente aos amigos para soar como o “engraçado” da turma e resume tudo a uma “brincadeira”.

Você é impossibilitado de achar ruim. Caso contrário, será visto como o chato por “fazer grande coisa” da situação.

Isso também pode causar repetição em outros problemas porque ele nunca admite que errou e sempre coloca a culpa sobre você.

“Quando seu parceiro se recusa a falar ou evita falar sobre assuntos que lhe dizem respeito e o manipula para acreditar que seu ponto de vista não é válido, é outra forma de controle“, explica a psicoterapeuta Amanda Perl à BBC.

3 – Comparação dolorosa

Dentre diversos sinais de abuso psicológico, a comparação pode ser o mais doloroso. Quando seu parceiro te compara a outra pessoa de uma forma negativa, sua verdadeira intenção é inferiorizar quem você é. Desta forma, sua autoestima pode despencar e deixar sua mente ainda mais complexada.

Caso se identifique com os tópicos listados, esteja ciente de que seu parceiro tem sido um dos maiores vilões da sua vida.