Em um fenômeno impressionante, o Sol emitiu uma forte explosão solar com pico no 5 de janeiro de 2023. O Solar Dynamics Observatory da Agência Espacial Americana (NASA), que observa o Sol constantemente, capturou uma imagem do evento.

Como detalhado pela NASA, o observatório SDO capturou este registro de uma erupção solar - como pode ser visto no flash brilhante na imagem à esquerda - em 5 de janeiro.

A imagem mostra um subconjunto de luz ultravioleta extrema que destaca o material extremamente quente em erupções e que é colorida em laranja AIA 171. Confira registro impressionante:

Crédito (Reprodução NASA)

Registro impacta ao mostrar forte explosão solar detectada por observatório da NASA que assustou especialistas; ‘Sol em erupção’

Como detalhado pela NASA, as explosões solares são poderosas explosões de energia. Flares e erupções solares podem afetar comunicações de rádio, redes de energia elétrica, sinais de navegação e representar riscos para espaçonaves e astronautas.

Esta erupção é classificada como uma erupção X1.2. A classe X denota as explosões mais intensas, enquanto o número fornece mais informações sobre sua força.

Para ver como esse clima espacial pode afetar a Terra, visite o Centro de Previsão do Clima Espacial da NOAA, a fonte oficial do governo dos EUA para previsões, relógios, avisos e alertas do clima espacial.

A NASA funciona como um braço de pesquisa do esforço de clima espacial do país.

Ainda de acordo com as informações, a NASA observa o Sol e nosso ambiente espacial constantemente com uma frota de espaçonaves que estuda tudo, desde a atividade do Sol até a atmosfera solar e as partículas e campos magnéticos no espaço ao redor da Terra.

Texto com informações da NASA