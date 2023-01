Este é o colar pelo qual Kylie Jenner está sendo duramente criticada

A semana de moda vem com grandes surpresas e embora a maioria seja positiva, existem fatores que podem dividir opiniões, desde a inspiração de algumas coleções, até acessórios que complementam as passarelas.

Kylie Jenner é uma das celebridades que se reuniram para a semana da Alta Costura em Paris e é claro que seus looks deram o que falar, a ponto de a PeTa (People for the Ethical Treatment of Animals, em português: Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) ter decidido sobre uma delas. Agora, a celebridade é novamente criticada por um colar que usou com um vestido azul.

Os looks polêmicos de Kylie Jenner

Para sua aparição no desfile da Schiaparelli Haute Couture, Kylie usou um vestido preto da grife com um elemento principal: uma cabeça de leão no ombro direito. Embora essas peças não sejam reais, dividiram opiniões, já que para muitos a caça de animais estava sendo glorificada.

O intuito da marca não era esse, no entanto e a peça foi feita à mão. A PeTa decidiu inclusive falar a favor da peça que a irmã do clã Kardashian usou: “Incentivamos todos a optar por designs 100% livres de crueldade que mostrem a engenhosidade humana e evitem o sofrimento dos animais”, comentou o grupo.

O colar Givenchy pelo qual Kylie está sendo criticada

Em outro passeio por Paris, Kylie mais uma vez roubou olhares ao usar um vestido justo da marca Givenchy que fez um contraste espetacular com as botas rosa da mesma casa.

O look lembrou uma das convidadas do Oscar do ano passado: sua irmã, Kim Kardashian, compareceu à noite com um vestido no mesmo tom, mas da casa Balenciaga.

Até agora tudo estava indo bem, mas o elemento que gerou críticas de vários internautas foi o acessório que ela usou como colar: os comentários diziam que seu formato é muito semelhante a uma corda para se enforcar.

Esta peça é da Givenchy e foi apresentada em sua coleção Primavera Verão 2022, desde então a casa já vinha recebendo críticas por causa desse acessório.