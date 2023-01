Underpainting: o segredo da maquiagem de Hailey Bieber que viralizou no TikTok

Não está lembrando quem é Mary Phillips? Se você acompanha celebridades como Hailey Bieber, Kendall Jenner e Jennifer Lopez, sem dúvida já viu alguns de seus trabalhos. A maquiadora profissional recentemente compartilhou no seu Instagram e TikTok a forma como cria o look para uma pele perfeita e, a partir daí, a trend #underpainting tem milhões de visualizações e é o hack mais viral do momento.

A técnica da maquiadora envolve uma mudança na maneira como você costuma usar seus produtos. O resultado é uma base de maquiagem que vai deixar a sua pele com um aspecto pouco texturizado, muito natural e radiante. O melhor de tudo é que a técnica requer um esforço mínimo, no qual você só precisará de no máximo cinco produtos e habilidades básicas.

O grande segredo para esse visual impecável é aplicar a maquiagem na ordem inversa, ou seja, ao invés de colocar o corretivo e o contorno por cima da base, você consegue um look sunkissed colocando a base por último.

Aplique seu contorno

Depois de preparar a pele, comece aplicando o creme de contorno nas áreas que você normalmente passa o bronzer, como maçãs do rosto, queixo, testa e nariz. A chave é usar produtos em creme para que você tenha facilidade de misturá-los na pele, além de mais controle e profundidade para uma aparência esculpida. Após esta etapa, você pode sentir que isso não funcionará, mas seja paciente e prossiga para a próxima etapa. Confira o vídeo:

Aplique o corretivo

Com o corretivo líquido ou cremoso de sua preferência, cubra todas as imperfeições e destaque as áreas altas do rosto. Com a ajuda de uma esponja ou pincel, esfume na pele e certifique-se de que não há marcas de linhas.

É hora de usar sua base!

A terceira etapa é onde a mágica acontece, mas também é um pouco mais complicada - já que é o momento em que você usará sua base. Depois de aplicar o corretivo e o bronzer e misturá-los muito bem, você precisará da base e de um pincel para pó.

Comece colocando um pouco de sua base nas costas da mão para controlar a quantidade de produto que você usa e, gradualmente, trabalhe do centro do rosto para fora em pequenos movimentos ascendentes.

Um dos truques recomendados por Phillips para conseguir o visual perfeito é usar um pincel de pó em vez de uma esponja ou pincel de base, pois isso ajudará a cobrir os produtos sem borrar.

Uma vez que a base esteja perfeitamente esfumada, aplique seu blush favorito e acompanhe o look com um delineador gráfico ou um pouco de batom. Sua pele ficará incrível!