Relacionamento: Especialista apresenta 8 formas de lidar com ‘gaslighting’ caso seu parceiro esteja te MANIPULANDO

Existem diversas táticas de manipulação que um ‘gaslighter’ pode usar contra a vítima. Dentro dos relacionamentos, pessoas manipuladoras costumam entrar com suas demandas de forma sutil e convincente, até que possua a pessoa na palma de sua mão.

É necessário sempre se atentar aos detalhes no dia a dia. A forma como seu parceiro te trata, a convivência e o quão saudável se encontra o compromisso amoroso.

Se você já sabe que está sendo manipulado e deseja sair desta situação, continue acompanhando este artigo.

O que é ‘gaslighting?’

Ao Psychology Today, A psicóloga Melanie Greenberg aponta que ‘gaslighting’ se trata de um abuso psicológico que faz a pessoas questionar suas próprias percepções, resultando em consequências para a saúde mental.

“É uma técnica às vezes usada por narcisistas, pessoas com transtorno de personalidade antissocial, assediadores sexuais, vigaristas, políticos, racistas, líderes de cultos, chefes tóxicos, perpetuadores de violência doméstica, estupradores e cônjuges trapaceiros ou abusivos”, exemplifica.

Confira as 8 formas de lidar com ‘gaslighting’ caso seu parceiro esteja te MANIPULANDO

De acordo com a especialista, o ‘gaslighting’ pode causar desequilíbrio. “[...] pode desequilibrá-lo, fazendo você se sentir confuso, surreal ou enfurecido. No entanto, os ‘gaslighters’ não admitem que estão fazendo isso”, afirma. Abaixo você confere as maneiras de lidar com esta situação, extraído do portal Psychology Today.