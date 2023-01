Os 5 signos comprometidos que podem passar por rupturas e afastamentos

Quando se trata de relacionamentos amorosos e pessoas comprometidas, é possível que alguns signos possam enfrentar rupturas e afastamentos no fim de janeiro de 2023.

Confira quais são esses signos e como isso pode acontecer:

Touro

Casais podem entrar em momentos de discórdia e rupturas definitivas se não agem com maturidade e inteligência emocional. É o momento de exercer o poder para o bem e ouvir a intuição, os sentimentos sinceros e o outro lado da moeda. Apenas baixando os níveis de tensão e os desequilíbrios emocionais a estrutura da vida afetiva será recuperada.

Gêmeos

Casais deixam de fugir de alguns problemas e colocam as cartas na mesa. Ser sincero pode ser muito positivo, mas também abre novas perspectivas e alguém pode decidir se afastar. Quem está muito apegado ao passado precisa descobrir uma maneira de encerrar ciclos ou resolver questões que continuam influenciando na vida atual.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de janeiro de 2023

Libra

O excesso de nostalgia e sensibilidade pode atrapalhar o relacionamento quando ações para resolver isso não são tomadas na prática. É hora de estimular a essência positiva um do outro para não passar por rupturas e afastamentos. Para alguns, a distancia física será por conta de viagens ou trabalho.

Escorpião

Momento de distanciamento emocional por conta de terceiros. É melhor ter cuidado com as invejas, comentários e pessoas que podem prejudicar seu relacionamento. É importante recordar que tudo aquilo que motiva ciúmes ajuda a esfriar a conexão verdadeira e a confiança do casal. É melhor ser otimista e se divertir com o parceiro ao invés de motivar os conflitos.

Aquário

O excesso de ansiedade pode aumentar as crises e dificultar as resoluções; ambas as partes podem ficar perdidas nessa situação. É hora de pensar em mudanças, pois insistir naquilo que não dá mais certo apenas o distanciará de quem ama. Planeje maneiras de batalhar e voltar a se encontrar emocionalmente com maturidade.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!