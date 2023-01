Looks pós término: confira a mudança de estilo dessas celebridades após separação

Virar a página após um término pode parecer uma missão difícil. O processo de readaptação e até de luto após a separação traz consigo várias fases e, uma das formas mais comuns de fechar ciclos é fazer uma mudança radical de visual. Afinal, quem não gosta de começar uma nova etapa com o visual totalmente renovado?

Celebridades também passam por esse processo. Quem não se lembra do look icônico da princesa Diana, chamado de ‘Vestido da Vingança’, que até hoje inspira diversas mulheres?

Para confirmar isso, apresentamos uma lista de algumas celebridades que decidiram reinventar seu estilo após um rompimento amoroso, assim como nossa eterna princesa do povo.

Assim foi a mudança de visual pós-término dessas celebridades

Lady Di

Diana Spencer fazia parte da família real britânica, casada com o (até então) príncipe Charles. Durante o casamento, a víamos com trajes bem mais conservadores, sapatos baixos, suéteres de malha, blusas com babados e laços e com a maquiagem sempre em tons neutros.

Após a polêmica separação, Diana decidiu quebrar todos os códigos de vestimenta que tinha que seguir em sua vida de casada porque era da realeza. Após o divórcio, Diana passou a usar looks muito mais ousados e sensuais que mostravam um pouco da pele. Os vestidos curtos tornaram-se obrigatórios no guarda-roupa de Diana.

Miley Cyrus

A cantora e atriz conheceu Liam Hemsworth em 2009, durante as filmagens de A Última Música. Um ano depois, o casal oficializou o namoro. Essa relação de quase uma década foi marcada por altos e baixos, que se refletiram no estilo de Miley. Aparência muito feminina e cabelos longos foram a marca registrada da ex-garota da Disney (alô Hannah Montana).

Após a primeira separação, Cyrus deu um grande salto e, aos poucos começou a apostar em looks mais ousados, como no clipe de ‘Wrecking Ball’. De volta a Hemsworth, a Miley feminina também voltou (embora com um toque muito mais selvagem). Após o divórcio, Miley não hesitou em revelar seu lado roqueira, criando looks com algumas de suas peças preferidas, como vestidos pretos, recortes e couro.

Adele

Esta é talvez uma das nossas transformações favoritas! A cantora britânica Adele, depois de se separar de Simon Konecki, não só mudou radicalmente o visual como emagreceu mais de 30 quilos! Adele começou seu relacionamento com Konecki em 2010, alguns anos antes, ela já havia alcançado popularidade mundial graças ao seu single ‘Hometown Glory’.

Desde então, estávamos acostumados a vê-la em vestidos longos com mangas compridas ou três-quartos; ela normalmente preferia saias evasê ou retas e cabelos presos.

Adele se divorciou de Simon em 2019 e, dois anos depois, a cantora comemorou seu aniversário de 32 postando uma foto em que surpreendeu a todos com sua grande mudança. A partir dessa fotografia, vimos uma Adele muito mais ousada, que usa cabelos soltos, vestidos curtos, justos e decotados. Amamos essa nova versão da Adele!

Shakira

Há alguns anos, o jogador de futebol Gerard Piqué e Shakira protagonizaram uma das mais românticas histórias de amor. Eles se apaixonaram na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, onde a música ‘Waka Waka’ se tornou um sucesso. Durante a vida de casal, Shakira continuou com seu estilo boho chic despreocupado, cabelos loiros e quase sempre deixando os cachos naturais.

O que parecia ser um conto de fadas terminou em uma das separações mais escandalosas e polêmicas dos últimos anos. Em meados de 2022, o relacionamento chegou oficialmente ao fim.

Desde então, vimos uma Shakira totalmente reinventada. Peças com transparências, peças de lingerie como bralettes, minissaias, vestidos curtos e croppeds se tornaram o básico do guarda-roupa da colombiana. Outra das mudanças que notamos na cantora são os cabelos lisos, e cada vez mais castanhos!