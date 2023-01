Kylie Jenner acabou de usar os sapatos mais lindos, inspirados na Cinderela, em Paris

Não importa a época do ano, Paris sempre parece mágica, e não é que Kylie Jenner interpreta isso literalmente? A empresária de beleza, de 25 anos e mãe de dois filhos, participou do desfile de moda da Maison Margiela em um conjunto inspirado na Cinderela, completando com os icônicos sapatos Tabi em prata da marca.

Esse visual recatado, mas com estilo, é um pouco diferente para Jenner, mas combinou muito com ela. Embora ela seja vista com mais frequência em trajes de banho, roupas esportivas ou vestidos ousados, quase inexistentes, esse visual inspirado em contos de fadas revela um lado mais suave das irmãs Kardashian-Jenner.

Ela poderia estar canalizando um favorito da Disney de sua filha de quatro anos, Stormi? Só poderíamos esperar que esse visual mágico não desaparecesse antes da meia-noite - mas não é o caso.

Estrelando: A Bela e a Fera

Ainda no Paris Fashion Week, Kylie Jenner ostentou um look mais a sua cara: nesta segunda-feira, ela roubou a cena na passarela de alta-costura da Schiaparelli ao aparecer com um vestido tomara que caia de veludo preto adornado com a cabeça de um leão em tamanho real.

A cabeça falsa hiper-realista (completa com uma juba bem cuidada) cobria todo o torso de Jenner. Ela terminou a roupa com um par de sandálias pretas Schiaparelli com dedos dourados em relevo e carregou uma bolsa de pele de cobra.

A empresária postou em seu Instagram: “A BELA E A FERA. obrigada @danielroseberry e @schiaparelli por uma manhã tão especial. uau, adorei usar esta criação de arte falsa construída à mão usando materiais sintéticos. linda linda [emoji de leão]”.

this video is so funny. doja cat completely red and covered in glitter. the fucking elevator music. kylie jenner has a giant lion head on her lap for some fucking reason pic.twitter.com/ANEVOfGa29 — plazy ☾*✲⋆. (@plazynoodles) January 23, 2023

O look, no entanto, dividiu opiniões do público, com muitos elogiando e outros achando um absurdo, por se parecer com a cabeça de um leão real. E você, o que achou?