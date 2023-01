As novas situações misteriosas encontradas pela equipe da NASA em Júpiter; surpreendentes

Os cientistas concluíram o mais longo estudo de rastreamento de temperaturas na troposfera superior de Júpiter, a camada da atmosfera onde ocorre o clima do planeta gigante e onde se formam suas nuvens listradas coloridas.

O trabalho, conduzido ao longo de quatro décadas juntando dados de espaçonaves da NASA e observações de telescópios terrestres, encontrou padrões inesperados em como as temperaturas dos cinturões e zonas de Júpiter mudam ao longo do tempo.

Como detalhado pela NASA, o estudo é um passo importante para uma melhor compreensão do que impulsiona o clima no maior planeta do nosso sistema solar e, eventualmente, ser capaz de prevê-lo.

A troposfera de Júpiter tem muito em comum com a da Terra: é onde as nuvens se formam e as tempestades se agitam. Para entender essa atividade climática, os cientistas precisam estudar certas propriedades, incluindo vento, pressão, umidade e temperatura.

Eles sabem desde as missões Pioneer 10 e 11 da NASA na década de 1970 que, em geral, as temperaturas mais frias estão associadas às faixas mais claras e brancas de Júpiter, enquanto as faixas marrom-avermelhadas mais escuras são locais de temperaturas mais quentes. temperaturas.

Mas não havia conjuntos de dados suficientes para entender como as temperaturas variam a longo prazo. Os cientistas coletaram essas imagens em intervalos regulares ao longo de três órbitas de Júpiter ao redor do Sol, cada uma das quais dura 12 anos terrestres.

Como detalhado pela NASA, no processo, eles descobriram que as temperaturas de Júpiter sobem e descem seguindo períodos definidos que não estão ligados às estações ou a qualquer outro ciclo que os cientistas conheçam.

Como Júpiter tem estações fracas – o planeta está inclinado em seu eixo apenas 3 graus, em comparação com os alegres 23,5 graus da Terra – os cientistas não esperavam encontrar temperaturas em Júpiter variando em tais ciclos regulares.

O estudo também revelou uma conexão misteriosa entre mudanças de temperatura em regiões a milhares de quilômetros de distância: conforme as temperaturas subiam em latitudes específicas no hemisfério norte, elas desciam nas mesmas latitudes no hemisfério sul – como uma imagem espelhada no equador.

O próximo desafio é descobrir o que causa essas mudanças cíclicas e aparentemente sincronizadas.

Uma possível explicação tornou-se aparente no equador: os autores do estudo descobriram que as variações de temperatura mais altas, na estratosfera, pareciam subir e descer em um padrão que é o oposto de como as temperaturas se comportam na troposfera, sugerindo que mudanças na estratosfera influenciam mudanças. na troposfera e vice-versa.

Como detalhado pela NASA, durante a pesquisa, eles escreveram propostas várias vezes ao ano para ganhar tempo de observação em três grandes telescópios ao redor do mundo.

Durante as duas primeiras décadas do estudo, a equipe se revezou viajando para esses observatórios, reunindo as informações sobre as temperaturas que eventualmente lhes permitiriam conectar os pontos.

Então veio a parte difícil – combinar vários anos de observações de vários telescópios e instrumentos científicos para procurar padrões.

Juntando-se a esses cientistas veteranos em seu estudo de longa duração estavam vários estagiários de graduação, nenhum dos quais havia nascido quando o estudo começou.

Ainda de acordo com as informações, os cientistas esperam que o estudo os ajude eventualmente a prever o clima em Júpiter, agora que eles têm uma compreensão mais detalhada dele.

A pesquisa pode contribuir para a modelagem climática, com simulações de computador dos ciclos de temperatura e como eles afetam o clima – não apenas para Júpiter, mas para todos os planetas gigantes em nosso sistema solar e além.

Texto com informações da NASA