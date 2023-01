A palavra que dará poder para cada um dos 12 signos essa semana

Mais uma semana importante foi iniciada e algumas palavras podem ajudar cada signo a retomar o poder que está escondido dentro deles

Confira a seguir a palavra poderosa e reveladora:

Áries

A palavra que dará poder ao seu signo é “compartilhar”, pois é hora de dividir o que é valioso para você.

Touro

A palavra que dará poder ao seu signo é “ouvir”, pois isso o ajudará a acessar verdades e conselhos valiosos.

Gêmeos

A palavra que dará poder ao seu signo é “união”, pois chegou o momento de deixar de fugir de parcerias e buscar alguns perdões necessários.

Câncer

A palavra que dará poder ao seu signo é “controle”, pois chegou a hora de ter as rédeas da sua vida em suas mãos.

Veja também: Os 4 signos que vivem amores intensos em 2023

Leão

A palavra que dará poder ao seu signo é “reconciliação”, seja com você mesmo ou com as outras pessoas.

Virgem

A palavra que dará poder ao seu signo é “projetos”, pois existe a necessidade de ir além e não temer mais o futuro.

Libra

A palavra que dará poder ao seu signo é “aceitação”, chegou a hora de compreender algumas questões e verdades para que o Sol saia de verdade.

Escorpião

A palavra que dará poder ao seu signo é “esforço”, pois é preciso colocar a mão na massa e enfrentar os desafios.

Sagitário

A palavra que dará poder ao seu signo é “oportunidade”, pois é preciso abrir caminhos com determinação mesmo com os desafios.

Capricórnio

A palavra que dará poder ao seu signo é “evolução”, pois é o momento de avançar passo a passo até o lugar que sempre desejou.

Aquário

A palavra que dará poder ao seu signo é “autoestima”, pois chegou a hora de acreditar naquilo que o faz ser grande.

Peixes

A palavra que dará poder ao seu signo é “novo”, pois é hora de se atentar a novas oportunidades, planos e caminhos prósperos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!