3 perfumes IMPORTADOS que você precisa ter já em sua coleção

Está pensando em inovar em seus perfumes, mas não sabe qual opção adquirir? Então, o que acha de aproveitar a oportunidade para conferir uma lista com 3 indicações que vão te deixar ainda mais cheiroso e que atendem os mais diversos gostos?

Com vídeo divulgado no YouTube, as recomendações da lista que deixaremos a seguir foram compartilhadas no canal do Luis Jordão.

Azzaro Pour Homme

Abrindo nossa lista, temos este perfume maravilhoso lançado na década de 70, que como ressalta Luís em seu vídeo no YouTube, é uma alternativa para quem gosta de clássicos.

Sobre as suas notas, temos:

Topo: Gerânio de Bourbon, Anis e Lavanda;

Gerânio de Bourbon, Anis e Lavanda; Corpo: Manjericão e Cardamomo;

Manjericão e Cardamomo; Fundo: Sândalo, Vetiver, Musgo de Carvalho, Âmbar e Patchouli.

Se está gostando do conteúdo, não deixe de ler:

Pure XS Paco Rabanne

Em segundo lugar, temos este perfume que conta com uma aroma super especial e é marcado por notas que criam uma essência potente e vibrante.

Com respeito as suas notas, temos as seguintes:

Topo: Gengibre, Acorde verde e Tomilho;

Gengibre, Acorde verde e Tomilho; Corpo: Baunilha, Canela, Couro e Licor;

Baunilha, Canela, Couro e Licor; Fundo: Cedro, Mirra e Açúcar.

One Million Lucky

Para fechar nossa lista de indicações, temos este perfume que é bastante fresco, sem deixar de marcar presença no ambiente.

Sobre suas notas, temos as seguintes:

Topo: Notas Ozônicas, Ameixa e Toranja.

Notas Ozônicas, Ameixa e Toranja. Corpo: Avelã, Cedro, Madeira de Cashmere, Jasmim e Mel.

Avelã, Cedro, Madeira de Cashmere, Jasmim e Mel. Fundo: Patchouli, Musgo de Carvalho e Vetiver.

+ Aproveite a oportunidade e leia também estes conteúdos de nosso portal: