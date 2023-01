Os 4 signos que lidam com fortes emoções e intuição

Janeiro de 2023 já está chegando ao fim e a partir dessa semana alguns signos do zodíaco podem lidar com uma energia intensa e a forte intuição.

Saiba como isso mexerá com as emoções desses signos:

Áries

As emoções são mais sinceras agora e é mais fácil compreender o que é sentido. Busque a estabilidade psicológica e orientação para entender as intuições que chegam agora. Um problema pode ser revelado exatamente como é, principalmente nos relacionamentos amorosos, sejam questões atuais ou do passado.

Gêmeos

Alguns processos são finalizados e é uma fase de recuperação. Conselhos importantes podem chegar, mas também existem intuições nascendo internamente. Mensagens, conversas e trocas de informações que falam do passado que ainda não foi embora completamente. Proteja mais sua energia e tenha atenção com aquilo que parece ser só “coincidência”.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 23 a 27 de janeiro de 2023

Capricórnio

Além de absorver as energias ao redor, um desenvolvimento emocional e interno ajuda a aflorar a intuição. Sentimentos ou assuntos importantes envolvendo a vida amorosa podem ficar mais claros. Um sonho ou mensagem do universo pode significar bastante e é preciso permitir que a percepção se abra.

Peixes

Propostas importantes podem chegar e as mensagens em sonhos também. É hora de se manter com boas energias por perto e buscar a harmonia para que o futuro seja visto de forma mais clara. Ao equilibrar as emoções, ficará mais fácil se nutrir com calma para tomar decisões que não podem ser mais adiadas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!