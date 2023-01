Nova imagem do Webb da NASA revela formação espacial misteriosa como nunca antes visto

O Telescópio Espacial James Webb da NASA registrou imagens do funcionamento interno de um disco empoeirado em torno de uma estrela anã vermelha próxima. Essas observações representam a primeira vez que o disco previamente conhecido foi fotografado nesses comprimentos de onda infravermelhos de luz. Eles também fornecem pistas sobre a composição do disco.

Como detalhado pela NASA, o sistema estelar em questão, AU Microscopii ou AU Mic, está localizado a 32 anos-luz de distância na constelação austral Microscopium. Tem aproximadamente 23 milhões de anos, o que significa que a formação do planeta terminou, já que esse processo normalmente leva menos de 10 milhões de anos.

A estrela tem dois planetas conhecidos, descobertos por outros telescópios. O disco de detritos empoeirados que resta é o resultado de colisões entre planetesimais restantes – um equivalente mais massivo da poeira em nosso sistema solar que cria um fenômeno conhecido como luz zodiacal.

A equipe usou a câmera de infravermelho próximo do Webb (NIRCam) para estudar o AU Mic. Com a ajuda do coronógrafo do NIRCam, que bloqueia a luz intensa da estrela central, a equipe conseguiu estudar a região muito próxima da estrela.

As imagens do NIRCam permitiram aos pesquisadores rastrear o disco tão próximo da estrela quanto 5 unidades astronômicas – o equivalente à órbita de Júpiter em nosso sistema solar.

Como detalhado pela NASA, o programa de observação obteve imagens em comprimentos de onda de 3,56 e 4,44 mícrons.

A equipe descobriu que o disco era mais brilhante no comprimento de onda mais curto, ou “mais azul”, provavelmente significando que contém muita poeira fina que é mais eficiente na dispersão de comprimentos de onda mais curtos de luz.

Essa descoberta é consistente com os resultados de estudos anteriores, que descobriram que a pressão de radiação do AU Mic – ao contrário de estrelas mais massivas – não seria forte o suficiente para ejetar poeira fina do disco.

Embora detectar o disco seja significativo, o objetivo final da equipe é procurar planetas gigantes em órbitas amplas, semelhantes a Júpiter, Saturno ou os gigantes de gelo do nosso sistema solar.

Ainda de acordo com as informações, esses mundos são muito difíceis de detectar em torno de estrelas distantes usando os métodos de trânsito ou de velocidade radial. Confira:

Crédito (Reprodução)

Texto com informações da NASA